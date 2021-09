Comboio do Talibã patrulha rua de Cabul, capital afegã - AFP

Comboio do Talibã patrulha rua de Cabul, capital afegãAFP

Publicado 02/09/2021 10:25

Cabul - Os talibãs realizaram um novo ataque nesta quinta-feira (2) no vale do Panshir, ao leste, um dos escassos redutos de resistência ao novo regime no Afeganistão, informaram combatentes contrários ao movimento islâmico.

"Há algumas horas, eles atacaram e nós os derrotamos", disse à AFP um combatente da Frente Nacional de Resistência (FNR), que reúne milícias anti-Talibã e ex-membros das forças armadas afegãs.

"Esperamos novos ataques dos talibãs e estamos prontos para combatê-los caso se arrisquem a nos invadir", acrescentou esta fonte.

Horas antes, a ONG italiana Emergency disse no Twitter que recebeu em seu hospital de Cabul "quatro pacientes feridos e quatro mortos nos combates em Gulbahar", localizado na entrada do vale de Panshir, provavelmente em um ataque talibã na quarta-feira.

Segundo Fahim Dashti, um responsável do FNR, os talibãs "não conseguiram avançar nem um quilômetro".

O FNR espera poder negociar com os talibãs, mas prometeu defender o vale, cercado por centenas de combatentes do movimento islâmico. Até agora, as negociações fracassaram, segundo os talibãs, que pediram ontem para os resistentes se renderem.

Os islâmicos não comunicaram nenhum saldo de mortos nesses ataques no Panshir.

"Tentamos avançar para a paz, mas os talibãs usam a força e isso não funciona", disse outro combatente do FNR, afirmando que provocaram "muitas baixas no inimigo" nos últimos combates.

Panshir, um bastião anti-Talibã há anos, é um vale de difícil acesso, situado no coração das montanhas de Hindú Kush, cuja extensão ao sul se encontra apenas 80 km ao norte de Cabul.