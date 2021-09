O primeiro-ministro australianao, Scott Morrison, garantiu que esta entrega foi "um bom acerto entre colegas" - Divulgação

O Reino Unido enviará quatro milhões de vacinas contra a covid-19 para a Austrália - anunciou nesta sexta-feira, 3, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, cujo país tenta impulsionar a vacinação e impedir um surto mortal do coronavírus.



O dirigente australiano garantiu que os aviões com os lotes do imunizante da Pfizer já estavam "na pista" no Reino Unido e que, nas próximas semanas, serão entregues "quatro milhões de doses de esperança".



Relativamente a salvo durante grande parte da pandemia, a Austrália sofre uma onda de covid-19 ligada à variante delta, a qual levou a severos bloqueios em suas principais cidades. Seus índices de vacinação são baixos, com 40% dos adultos com o esquema completo.



O país conta com um suprimento regular da vacina da AstraZeneca, produzida localmente, mas seus habitantes rejeitam o imunizante por causa de seus raros efeitos colaterais.

Scott Morrison garantiu que esta entrega foi "um bom acerto entre colegas". "Obrigado Boris, devo uma cerveja a você", acrescentou, referindo-se ao seu homólogo britânico, Boris Johnson.