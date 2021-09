Todos os passageiros que testaram positivo viajaram para Hong Kong em 4 de abril - Reprodução internet

As principais companhias aéreas dos Estados Unidos indicaram nesta quinta-feira (9) que estão revisando suas previsões de resultados devido à variante delta do coronavírus e ao aumento de casos de covid-19, que afetam severamente a demanda.

"Antes do aumento mais recente no número de casos, os resultados da empresa estavam bem orientados para atingir as projeções do terceiro trimestre de 2021",garantiu a United Airlines em documento às autoridades do mercado de ações.

"Porém, como nos aumentos anteriores de casos de coronavírus, as reservas e os lucros caíram e, portanto, a empresa espera que seu faturamento no terceiro trimestre de 2021 caia cerca de 33% em relação ao mesmo trimestre de 2019”, acrescentou.

Estados Unidos é o país mais atingido em termos absolutos pela pandemia em número de mortos, com 652.675 mortos em cerca de 40,5 milhões de casos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Na quarta-feira, 2.084 americanos morreram de covid-19.

Delta Airlines, American Airlines, JetBlue e Southwest fizeram previsões semelhantes às da United nesta quinta-feira.

Jetblue reduziu suas estimativas de lucro trimestral antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), de 175 milhões de dólares para 125 milhões de dólares. Apesar de tudo, a American Airlines estima que terá o melhor trimestre desde o início da pandemia.