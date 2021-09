Capitólio ficou com barricadas de segurança ao redor dele para evitar manifestações no dia da posse de Joe Biden - Reprodução/Twitter

Publicado 13/09/2021 15:11 | Atualizado 13/09/2021 15:16

Washington - Um homem que afirmou ser um supremacista branco foi detido, nesta segunda-feira, 13, perto da sede do Partido Democrata e do Capitólio em Washington, informou a polícia do Congresso americano.

Donald Craighead, morador de Oceanside, na Califórnia, estava ao volante de uma caminhonete sem identificação e carregava uma baioneta e um facão, armas proibidas em Washington, disseram as autoridades em um comunicado.

Ele disse aos policiais que estava "patrulhando" antes de se referir à "ideologia supremacista branca e outros discursos relacionados à supremacia branca", segundo a polícia.

Duas suásticas e inscrições neonazistas estavam pintadas em um dos retrovisores e dentro do veículo, de acordo com fotos divulgadas no Twitter pela polícia.

A sede do Partido Democrata do presidente Joe Biden fica a cerca de 500 metros do Congresso.

A polícia disse não saber se o homem chegou a Washington para participar de um comício de partidários do ex-presidente republicano Donald Trump no sábado.

Esse ato foi convocado em apoio às pessoas presas por participarem do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro. O incidente deixou cinco mortos e a polícia prendeu cerca de 600 pessoas.

A sede do poder Legislativo americano foi posteriormente palco de outros incidentes.

Em 19 de agosto, um homem ameaçou por horas detonar um artefato explosivo que alegava ter em seu carro estacionado em frente ao Congresso. O homem se rendeu às autoridades e nenhum explosivo foi encontrado.

Em 2 de abril, um policial morreu e outro ficou ferido quando um jovem dirigiu seu carro através de uma barreira que protegia a entrada do Congresso e foi morto.

Um dia antes do ataque ao Congresso em janeiro, um homem desconhecido deixou bombas artesanais em frente às sedes dos partidos Democrata e Republicano em Washington, mas elas não explodiram.