Publicado 13/09/2021 19:51

O Centro de Controle de Doenças (CDC) dos EUA reduziu nesta segunda-feira, 13, o grau de alerta em relação à Covid-19 no Brasil, passando de risco "muito alto" para "alto". Antes, a agência recomendava que cidadãos americanos evitassem viagens ao território brasileiro, mas agora diz que os passageiros devem garantir que estejam totalmente vacinados antes de viajarem.



De acordo com as informações do O Globo, mesmo com a mudança na classificação de risco, o governo americano continua adotando cautela em relação a viagens para o Brasil. Segundo as recomendações para americanos que desejam vir ao território brasileiro, "passageiros não vacinados devem evitar viagens não essenciais ao Brasil".

Segundo o site da embaixada americana, "o Brasil continua tendo altos números diários de casos de Covid-19 em todo o país", diz o texto, anunciando a mudança de categoria.



Já o site do CDC pontua que, "devido à situação atual no Brasil, todos os viajantes podem estar sob risco de pegar e espalhar variantes da Covid-19".

A nova recomendação do CDC não altera as restrições relativas a passageiros saindo do Brasil em direção aos Estados Unidos. Pessoas que querem entrar nos EUA não podem ter passado pelo território brasileiro nos 14 dias anteriores. A medida não se aplica a passageiros com residência permanente ou a cidadãos americanos, dentre outras exceções, como estudantes.



Com o avanço da vacinação, o Brasil vem registrando queda no número de novos casos e mortes pela Covid-19. No domingo, a média móvel foi de 473 óbitos, uma queda de 30% em comparação com o cálculo de duas semanas atrás, o que indica tendência de queda. Pelo quinto dia consecutivo, o índice ficou abaixo de 500.



Em relação às novas infecções, foram 8.082 no domingo. A média móvel foi de 16.461 diagnósticos positivos, uma redução de 31% em comparação ao índice de duas semanas atrás, o que também demonstra tendência de queda.