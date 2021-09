China decretou um lockdown na cidade de Xiamen, temendo surto da variante Delta do coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Publicado 14/09/2021 16:31 | Atualizado 14/09/2021 16:38

Em meio ao receio sobre a ascensão de casos de covid-19, a China decretou um lockdown na cidade de Xiamen, de 3,7 milhões de habitantes, para tentar conter um novo surto que começa a se espalhar pela província de Fujian, no sudeste do país.

A decisão foi tomada após as autoridades de saúde detectarem 32 infecções transmitidas localmente. A maior parte delas está ligada à cidade de Putian, onde teve início o novo surto, causado pela variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia.

De acordo com a Associated Press, Xiamen decretou lockdown nos bairros afetados, fechou estabelecimentos e cancelou atividades de grupo, incluindo aquelas para o próximo Festival da Lua, também conhecido como Festival do Meio do Outono, em 21 de setembro. O serviço de ônibus de longa distância para outras partes da província também foi suspenso.

Na Rússia, o presidente Vladimir Putin, tomou a decisão de se isolar após um encontro com o ditador sírio, Bashar Al-Assad, em Moscou, na segunda-feira, 13, de acordo com a Associated Press.

Putin já recebeu as duas doses da vacina Sputnik V e todos aqueles com quem ele se reúne são submetidos a quarentenas e testes de diagnóstico antes do encontro. Questionado nesta terça-feira, 14, se Putin teve resultado negativo no teste de detecção do coronavírus, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, respondeu: "Claro que sim. O presidente está absolutamente saudável".