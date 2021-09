O diretor da entidade reforçou, ainda, a importância de que as pessoas recebam as duas doses do imunizante para garantir a imunização completa. - Foto: Rui Okada

Publicado 15/09/2021 15:26 | Atualizado 15/09/2021 15:28

Questionado sobre os estudos para novas vacinas contra a covid-19, o diretor-assistente da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Jarbas Barbosa, reforçou a eficácia dos imunizantes já existentes nesta quarta-feira, 15. "Não precisamos esperar novas vacinas", afirmou.

"As vacinas que têm permissão de uso emergencial da Organização Mundial da Saúde (OMS), com os dados que temos, são comprovadamente eficazes contra a variante delta", acrescentou. O diretor também reforçou a importância de que as pessoas recebam as duas doses do imunizante para garantir a imunização completa.

Em relação à aplicação do imunizante em crianças, Barbosa reafirmou a necessidade de que os fabricantes concluam seus estudos sobre eficácia nesse público antes de abrirem uma solicitação de uso emergencial à OMS. A fabricante Sinovac já o fez, enquanto a AstraZeneca, não, exemplifica o diretor.

Diretora da Opas, Carissa Etienne enfatizou a importância de proteger crianças e adolescentes contra a covid-19 e o risco que correm. "No ano passado, foram registrados mais de 1,5 milhão de casos da covid-19 entre crianças e adolescentes na região das Américas. Em nove meses deste ano, as infecções atingiram mais de 1,9 milhão de pessoas nessa faixa etária", informou.