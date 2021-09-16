O balanço oficial de mortes por covid-19 na China é de 4.636 pessoasReprodução
China vacinou completamente mais de um bilhão de pessoas contra a covid-19
Número representa mais de 70% da população do país
China vacinou completamente mais de um bilhão de pessoas contra a covid-19
Número representa mais de 70% da população do país
Não precisamos esperar novas vacinas, as que temos são eficazes contra a variante delta, diz Opas
Diretor da entidade reforçou a importância de completar o esquema vacinal com as duas doses contra a doença
Opas aponta queda no número de casos de covid-19 na América do Sul após vacinação
Registro vai contra movimento de outras Américas, que tiveram um aumento de quase 20% nos novos casos
Primeiros turistas espaciais da SpaceX decolam nesta quarta-feira
Missão é a primeira da história a enviar apenas novatos à órbita terrestre, sem astronautas profissionais a bordo
Sem reconhecimento internacional, Talibã completa um mês no controle do Afeganistão
Grupo retomou o poder de praticamente todos os distritos do país em questão de meses
União Europeia doará 200 milhões de vacinas anticovid a países de baixa renda
Anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen
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