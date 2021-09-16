Tripulação da nave que decolou nesta quarta conta com quatro pessoas: Dr Sian Proctor, de 51 anos, Chris Sembroski, 41, Jared Isaacman, 38 e Hayley Arceneaux, 29 - AFP/SPACEX

Tripulação da nave que decolou nesta quarta conta com quatro pessoas: Dr Sian Proctor, de 51 anos, Chris Sembroski, 41, Jared Isaacman, 38 e Hayley Arceneaux, 29AFP/SPACEX

Publicado 16/09/2021 15:42

Os integrantes do voo da SpaceX, que decolaram nesta quarta-feira, 15, vão dar uma volta de 1h30 ao redor da Terra, em razão da velocidade da viagem, que chega a aproximadamente 22 vezes a velocidade do som.

O grupo passará três dias na primeira missão com a tripulação só de civis a orbitar o planeta, o que é considerado um marco para o turismo espacial e para a empresa do bilionário Elon Musk.

Por falar em bilionários, Jeff Bezos e Richard Branson cumprimentaram Musk pelo início da viagem nesta quarta do SpaceX.

"Parabéns a Elon Musk e à equipe da SpaceX pelo lançamento bem-sucedido da Inspiration4 na noite passada. Mais um passo em direção ao futuro onde o espaço é acessível a todos nós", disse Bezos, no Twitter.

Em julho, Bezos fez um voo de 10 minutos ao espaço na nave da sua empresa, a Blue Origin.

Branson, dono da Virgin Galactic, também elogiou Musk em uma publicação no Twitter. Ele também viajou ao espaço, em um período de 20 minutos, sendo o primeiro empresário a voar em uma aeronave feita pela própria empresa.

"Parabéns a Elon Musk e a tripulação SpaceX Inspiration4 por alcançar a órbita, outro grande momento para a exploração espacial", publicou Branson.

Tripulação

A tripulação da nave que decolou nesta quarta conta com quatro pessoas: Dr Sian Proctor, de 51 anos, Chris Sembroski, 41, Jared Isaacman, 38 e Hayley Arceneaux, 29.

Sian é a piloto e participou de um estudo da Nasa sobre alimentação para astronautas em longas viagens, Chris serviu na força aérea americana até 2007 e trabalha na indústria aeroespacial, Jared, além de comandante, também é financiador do voo e CEO de uma empresa de pagamentos e, por fim, Hayley é assistente médica e possui uma prótese no joelho, decorrente de um tratamento de câncer