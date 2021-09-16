Tripulação da nave que decolou nesta quarta conta com quatro pessoas: Dr Sian Proctor, de 51 anos, Chris Sembroski, 41, Jared Isaacman, 38 e Hayley Arceneaux, 29AFP/SPACEX
Tripulantes do SpaceX darão voltas de 1h30 ao redor da Terra
Grupo passará três dias na primeira missão com a tripulação só de civis a orbitar o planeta
Tripulantes do SpaceX darão voltas de 1h30 ao redor da Terra
Grupo passará três dias na primeira missão com a tripulação só de civis a orbitar o planeta
EUA afirmam ter consultado Paris sobre acordo com a Austrália, mas a França nega
'Altos funcionários do governo estiveram em contato com seus homólogos franceses para discutir sobre a AUKUS (aliança), mesmo antes do anúncio', disse um funcionário da Casa Branca
Alerta amarelo: vulcão capaz de gerar tsunami no litoral brasileiro dá sinais de atividade
Caso ocorra uma grande erupção, pesquisadores afirmam que pode haver um tsunami capaz de afetar todas as áreas costeiras banhadas pelo Oceano Atlântico, o que inclui todo o litoral do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Amapá
Visitante de parque na Austrália é picado na nádega por cobra píton
Imagem da serpente foi capturada por outro visitante, que ainda percebeu a presença de uma aranha no local
Vídeo: surfista de 16 anos é atacado por tubarão
Apesar do susto, o adolescente levou apenas nove pontos e contou que já está pronto para voltar a praticar o esporte
Putin pede 'patriotismo' aos russos em eleições sem opositores
Presidente fez o apelo no momento em que se encontra fisicamente isolado, após a detecção de dezenas de casos de covid-19 em seu entorno
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.