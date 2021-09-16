Cobra píton em banheiro - Reprodução

Cobra píton em banheiro Reprodução

Publicado 16/09/2021 13:17

Sidney- Uma cobra píton-oliva invadiu um banheiro do Parque Nacional de Litchfield, em Darwin, na Austrália, e picou nas nádegas uma mulher que usou o vaso sanitário do local.



A mulher, porém, não teve complicações, já que as pítons-oliva não são venenosas. Por serem relativamente dóceis, elas são inclusive muitas vezes mantidas como animal de estimação.

A serpente de grande porte foi capturada pela câmera do visitante Gary Godspeed e a foto foi compartilhada no Facebook pela emissora de rádio ABC Darwin.

Godspeed diz que se deparou com a píton penetra ao pausar uma caminhada pela região para usar o vaso sanitário do banheiro.

O réptil ainda estava acompanhado de uma aranha, como mostra a imagem.

Na rede social, internautas comentaram a imagem. "Eu me defecaria no mesmo momento", revelou um deles.