Cobra píton em banheiro Reprodução
Visitante de parque na Austrália é picado na nádega por cobra píton
Imagem da serpente foi capturada por outro visitante, que ainda percebeu a presença de uma aranha no local
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Vídeo: surfista de 16 anos é atacado por tubarão
Apesar do susto, o adolescente levou apenas nove pontos e contou que já está pronto para voltar a praticar o esporte
Putin pede 'patriotismo' aos russos em eleições sem opositores
Presidente fez o apelo no momento em que se encontra fisicamente isolado, após a detecção de dezenas de casos de covid-19 em seu entorno
Itália exigirá 'passaporte covid-19' de todos os trabalhadores
Medida deve ser aprovada nesta quinta-feira pelo Conselho de Ministros e entrará em vigor em meados de outubro
Putin anuncia que dezenas de funcionários próximos testaram positivo para covid
Rússia está entre os países mais afetados pela pandemia em número de mortos e ocupa o quinto lugar entre as nações com mais casos
França suspende 3 mil profissionais da saúde não vacinados contra covid-19
Obrigatoriedade da imunização para estes profissionais começou a valer nesta quarta-feira