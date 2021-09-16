Ministro da Saúde, Olivier Véran afirmou que dezenas de demissões também aconteceram - Reprodução

Ministro da Saúde, Olivier Véran afirmou que dezenas de demissões também aconteceramReprodução

Publicado 16/09/2021 09:11

Cerca de 3 mil suspensões foram aplicadas a trabalhadores de saúde não vacinados contra a covid-19 na França, após a obrigatoriedade de imunização para estes profissionais ter entrado em vigor nesta quarta-feira, 15. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Olivier Véran, nesta quinta, 16.

"Ontem, cerca de 3 mil suspensões foram notificadas ao pessoal de centros de saúde" por não terem recebido pelo menos uma dose da vacina, disse Véran à rádio RTL, acrescentando que "também houve dezenas de demissões".

"Estamos falando de cerca de 2,7 milhões de funcionários", completou o ministro, destacando que a continuidade do atendimento de saúde está assegurada. Segundo Véran, "um grande número destas suspensões é temporário" e diz respeito, "basicamente, ao pessoal dos serviços de apoio".

A obrigação de se vacinar contra a covid-19 entrou em vigor na quarta-feira para 2,7 milhões de profissionais de saúde na França que trabalham em hospitais e lares para idosos, além de cuidadores, ajudantes domésticos, bombeiros e assistentes de ambulâncias.

Segundo dados oficiais levantados pela agência pública de saúde até 12 de setembro, 89,3% dos cuidadores em centros de acolhimento de adultos dependentes haviam recebido pelo menos uma dose. Em relação à população em geral, este número corresponde a 73,9%.



Com o objetivo de acelerar o ritmo de vacinação, a nova norma estipula que o profissional de saúde que não informar se recebeu a primeira dose, se tem alguma contra-indicação para ser imunizado, ou se foi infectado recentemente, não poderá exercer seu ofício.



Desde o início da pandemia, a França acumula mais de 115 mil mortes por coronavírus.

