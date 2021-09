Surfista de 16 anos foi atacado por tubarão na Flórida - Reprodução

Surfista de 16 anos foi atacado por tubarão na FlóridaReprodução

Publicado 16/09/2021 12:36

Enquanto fazia filmagens de surf na praia de New Smyrna na Flórida, nos Estados Unidos, um cinegrafista flagrou o momento exato em que um surfista de 16 anos é atacado por um tubarão. Nas imagens é possível ver o tubarão descendo na onda e posteriormente atacando Doyle Nielsen. Assista:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Doyle Nielsen (@doyfishy)

Apesar do susto, que aconteceu no dia 9 de setembro, Doyle conseguiu voltar para sua prancha e nadar até a areia, onde foi tratado por uma equipe de resgate. Em entrevista a ABC News, o menino contou que pensou ter sido atingido por outro surfista, mas os colegas de esporte o mandaram sair da água.

fotogaleria

"Parecia que alguém em sua prancha de surfe veio a toda velocidade diretamente em minha direção e me atingiu com muita força", relatou. O jovem afirmou, ainda, que a consequência do ataque foram apenas os nove pontos que ele levou e que já está pronto para surfar novamente: "Eu tive sorte, só levei nove pontos".



A praia de New Smyrna é famosa pelos ataques de tubarão, mas Doyle conta que não culpa o animal pelo acidente. "Estamos no território deles", concluiu.