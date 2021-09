Crianças foram deixadas na fronteira entre o México e os EUA - Reprodução/CBP/Fox News

Crianças foram deixadas na fronteira entre o México e os EUA Reprodução/CBP/Fox News

Publicado 18/09/2021 15:18

Uma menina de dois anos e um bebê de três meses foram abandonados na fronteira entre o México e os EUA, na região do Rio Grande, nas proximidades da cidade norte-americana de Eagle Pass, no Texas, segundo informações da Fox News. Agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos fizeram o resgate das crianças na última terça-feira, 14.

O Customs and Border Protection (CBP) - Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA - informou, em nota, que as duas crianças são irmãos hondurenhos. Ambos foram encontrados em boas condições de saúde e não precisaram de atendimento médico, de acordo com o órgão.

Brasileira é encontrada morta perto da fronteira do México com os EUA

A brasileira Lenilda dos Santos, de 49 anos, foi encontrada morta nesta quinta-feira (16) uma área desértica no Novo México, nos Estados Unidos, próximo à fronteira com o México. Segundo sua família, a técnica de enfermagem tentava entrar nos EUA com um grupo de amigos de infância, quando foi abandonada por eles sem água e comida.

Ainda segundo família de Lenilda, ela teria compartilhado sua localização com os familiares, que demoraram três dias para entrar em contato com a polícia, que iniciou as buscas, mas afirmou que, por se tratar de uma área desértica, a área pesquisada era muito extensa.