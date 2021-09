Radiografia da região pélvica do menino de 15 anos - Reprodução

Publicado 17/09/2021 16:30

Um garoto de 15 anos ficou com um cabo USB preso no pênis enquanto tentava medir o membro. O adolescente precisou realizar uma cirurgia para remover o fio eletrônico da uretra. O caso ocorreu em Londres, na Inglaterra e a identidade do menino não foi divulgada.



O incidente foi relatado pela revista científica “Urology Case Reports”. O periódico conta que o menino tentou retirar o cabo sozinho, mas acabou ficando com “as duas pontas penduradas em seu membro”. Após urinar sangue, ele procurou os médicos.

A família o levou a um hospital que o encaminhou para o University College Hospital London, para um melhor tratamento. No local, ele necessitou de avaliação urológica terciária urgente e tratamento cirúrgico aberto. Para retirar o cabo USB, foi realizada uma uretrostomia penoescrotal, que é um corte entre a genitália e o ânus do adolescente.



Ainda, segundo o papper, o cabo estava com nós e foi revelado na face proximal da uretra peniana e cortado do restante do cordão. Ambas as pontas do fio foram puxadas com sucesso. Após a cirurgia, o menino recebeu alta no dia seguinte com analgesia simples, antibióticos orais e cateteres suprapúbicos, para a drenagem da urina.



"Não existiam evidências de transtorno psiquiátrico e a ‘medição’ foi apontada como a causa da inserção. Isso constituiu outro caso de curiosidade sexual resultando em uma emergência urológica desafiadora, gerenciada efetivamente com cirurgia aberta e sem complicações de curto prazo”, declarou a revista.