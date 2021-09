Mais de 100 mil crianças imigrantes estão detidas nos EUA - Pixabay

Publicado 22/09/2021 15:21

O secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, defendeu seu departamento nesta quarta-feira, 22, depois que algumas imagens viralizaram mostrando agentes da imigração montados a cavalo perseguindo os migrantes haitianos na fronteira com o México.

Em uma das fotos - tiradas pelo fotógrafo da AFP Paul Ratje na segunda-feira e publicadas em vários jornais dos Estados Unidos e de todo o mundo - um piloto da patrulha fronteiriça agarra um homem pela camisa no lado americano de Río Grande, a fronteira natural entre os dois países, perto de Del Río, no Texas.

Em outra, o agente montado restringe um grupo de pessoas brandindo suas rédeas em uma postura ameaçadora para obrigá-las a voltarem para o México.

As imagens "não refletem o que somos como país, nem o que é o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos", disse Mayorkas ao Comitê de Segurança Nacional da Câmara dos Representantes. "Ordenei uma investigação dos fatos que são retratados nessas imagens", disse.

O resultado "vai conduzir as ações que vamos tomar, não faremos rodeios", afirmou, prometendo um resultado "em dias e não semanas". Os críticos disseram que as imagens de Del Río fazem alusão a cowboys que tentam pastorear o gado, ou momentos da história dos EUA em que a policía montada a cavalo, guardas de prisões ou proprietários de escravos usavam chicotes contra os negros.

Essas imagens foram feitas em um momento em que o departamento de Mayorkas luta para deter milhares de haitianos e pessoas de outros países que cruzam a fronteira com a esperança de ficarem nos Estados Unidos.

A Patrulha Fronteiriça começou a deportar os haitianos para seu país por via aérea durante o fim de semana. Mas depois da divulgação dessas imagens, membros do Partido Democrata do presidente Joe Biden condenaram o tratamento.

"Peço ao presidente Biden (...) que acabe imediatamente com essas expulsões", disse o líder do Senado americano, Chuck Schumer.

Enquanto os migrantes continuam atravessando a fronteira nesta quarta-feira e milhares acampam debaixo de uma ponte em Del Río, Mayorkas disse que seu departamento está trabalhando para dissuadir as chegadas.

"Temos um plano para abordar a migração na fronteira sul, estamos executando, leva tempo e estamos começando a ver os resultados", disse.