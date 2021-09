20/09/2021 - Encontro com o Primeiro Ministro do Reino Unido, Boris Johnson (Nova Iorque - EUA, 20/09/2021) Presidente da República Jair Bolsonaro, durante encontro com o Primeiro Ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Foto: Alan Santos/PR - Alan Santos/PR

Publicado 23/09/2021 17:07

O governo do Reino Unido confirmou, nesta quinta-feira, 23, que o primeiro-ministro, Boris Johnson, fez teste de Covid-19 após encontro com a comitiva do Brasil em Nova York, durante a Assembleia-Geral da ONU. Johnson teve contato com Marcelo Queiroga, que testou positivo para a doença na terça-feira, 21.

Contato do primeiro-ministro britânico com Queiroga foi durante uma reunião com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro(sem partido), onde o ministro da Saúde também estava presente. Vale destacar que apesar de Queiroga estar de máscara no momento da reunião, Bolsonaro e Johnson não estavam.

O ministro e um diplomata, que não teve o nome revelado, foram os membros da comitiva brasileira que testaram positivo para covid-19.