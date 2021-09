Homem atirou um ovo no presidente francês, Emmanuel Macron, nesta segunda-feira - Reprodução de vídeo

Homem atirou um ovo no presidente francês, Emmanuel Macron, nesta segunda-feiraReprodução de vídeo

Publicado 27/09/2021 13:51

Lyon - Um homem atirou um ovo no presidente francês, Emmanuel Macron, nesta segunda-feira, 27, nos corredores de um congresso internacional para profissionais de restauração realizado em Lyon, no sudeste do país.



O ovo atingiu as costas do presidente francês, embora sem chegar a se quebrar. O autor do "disparo" foi retirado do local e algemado em outra sala.

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn — Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021





"Se tem algo para me dizer, que venha", afirmou o chefe de Estado, de 43 anos, pedindo que o homem fosse levado até ele.



"Vou vê-lo mais tarde. Vão buscá-lo", acrescentou.



O incidente ocorreu durante sua visita ao Salão Internacional da Restauração, da Hotelaria e da Alimentação (SIRHA), junto com três membros de seu gabinete e o ex-chefe do Eliseu.



O ato contrasta com a recepção calorosa a Macron, a quem os profissionais agradeceram pelos auxílios do governo durante a crise do coronavírus, que atingiu duramente o setor.



Em 8 de junho, Macron levou um tapa no rosto de um homem, durante uma visita a uma localidade ao sul de Lyon.



O homem, desempregado e que contava com benefícios sociais, foi julgado dois dias depois e condenado a quatro meses de prisão. Foi solto em 21 de setembro.



Na campanha à presidência em 2017, Macron recebeu um ovo na cabeça durante uma visita ao Salão de Agricultura em Paris. Ele ainda não confirmou se disputará a reeleição em abril de 2022.