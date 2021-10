Um prédio de oito andares desmoronou pouco tempo depois de ser evacuado, em Shimla, no estado de Himachal Pradesh, na Índia. O incidente ocorreu nessa quinta-feira (30) e não há registros de feridos no incidente.



Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver o edifício se movendo lentamente até o solo ceder. Em seguida, as pessoas gritam e uma enorme nuvem de poeira envolve o local.

Um desabamento em setembro de 2020 deixou 10 mortos em Bhiwandi, a 40 quilômetros de Mumbai. O fato dos prédios da região terem estrutura em mau estado aumentam os riscos de acidentes em épocas de chuvas.

