Publicado 02/10/2021 09:29

Os Estados Unidos superaram as 700.000 mortes por covid-19 na sexta-feira, 1º, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, um número aproximadamente equivalente à população da cidade de Washington. O indicador sombrio aponta para uma média de mais de 1.000 mortes por dia no pais, apesar das campanhas de vacinação.



Em termos absolutos, os Estados Unidos somam 700.258 mortes, o número mais elevado do mundo, à frente de outros países com altas taxas de mortalidade, como Brasil (mais de 596.000 óbitos), Índia (mais de 488.000) e México (277.000). A variante delta, mais contagiosa, é responsável por grande parte das mortes dos últimos meses.



Depois de uma resposta inicial à pandemia muito criticada, os Estados Unidos realizaram campanhas de vacinação eficazes, que, contudo, perderam forças com a rejeição de parte da população em se vacinar.



No momento, 64% da população americana, ou seja, 215 milhões de pessoas, recebeu ao menos uma dose das três vacinas autorizadas no país, segundo as autoridades de saúde. Atualmente há países europeus que superam o índice de vacinação dos Estados Unidos.



O uso de máscaras continua a ser tema de debate político e divide os americanos. Vários governadores republicanos, como os do Texas e da Flórida, tentaram proibir a obrigação de uso da máscara com base no respeito pelas liberdades individuais.



Em contraste, na Califórnia, um estado governado por democratas, as vacinações obrigatórias para todos os estudantes foram anunciadas nesta sexta-feira.



Em Washington, centenas de milhares de bandeiras brancas foram colocadas no gramado do National Mall, próximo à Casa Branca, em homenagem aos mortos por Covid-19 nos Estados Unidos. Cerca de 4,8 milhões de pessoas morreram no mundo desde que o coronavírus apareceu na China em dezembro de 2019, de acordo com dados da AFP baseados em números oficiais.