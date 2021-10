Epicentro do surto, Moscou vem registrando um pico de casos nas últimas semanas - Reprodução/ Pixabay

Publicado 05/10/2021 13:23

A Rússia registrou, nas últimas 24 horas, seu maior número de mortes diárias por covid-19, devido ao pico de casos ligados à variante delta, em meio a uma campanha de vacinação estagnada e poucas restrições anticoronavírus.

Nas últimas 24 horas, o governo registrou 895 mortes, um recorde no país desde o início da pandemia. Com isso, o total de mortos por covid-19 chega a 211.696, a taxa mais alta da Europa.

As autoridades são acusadas de minimizar a gravidade do surto pandêmico e de não tomar as medidas sanitárias adequadas contra o coronavírus.

Quinto país do mundo mais afetado, com mais de sete milhões de casos registrados, a Rússia viu o número de infectados aumentar à medida que a vacinação foi-se desacelerando.

Epicentro do surto, Moscou vem registrando um pico de casos nas últimas semanas, e as autoridades advertem sobre o aumento de internações hospitalares.

A Rússia luta para convencer uma população cética quanto à vacinação a se imunizar. Pesquisas de institutos independentes mostram que mais da metade dos russos não planeja se vacinar.

Sob uma definição mais ampla de mortes relacionadas com o coronavírus, a agência de estatísticas Rostat relatou, em agosto, que a Rússia acumula mais de 350.000 óbitos.