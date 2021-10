Pedaço de cimento estava perfurando órgãos vitais - Reprodução / The New England Journal of Medicine

Pedaço de cimento estava perfurando órgãos vitais Reprodução / The New England Journal of Medicine

Publicado 06/10/2021 19:15

Durante uma cirurgia, médicos encontraram um pedaço de cimento de 10,1 centímetros de comprimento e 0,2 de diâmetro perfurando o coração e o pulmão de um homem, de 56 anos. O caso foi publicado no The New England Journal of Medicine , pelo bacharel em medicina Gabe Weininger e o pós-doutor em medicina John A. Elefteriades, ambos da Faculdade de Medicina de Yale, no último sábado, 2.



O paciente procurou o hospital após sentir forte dores no peito e ter dificuldade para respirar e os médicos se depararam com o objeto inusitado na mesa de cirurgia. Além das perfurações, o cimento já havia se tornado uma embolia, obstruindo a passagem de sangue nos vasos sanguíneos.

"Uma semana antes da entrada no hospital, o homem havia se submetido a uma cifoplastia L5 (método de reposicionamento de ossos após uma fratura ou uma lesão crônica, como a osteoporose) em que foi usado cimento médico ósseo", explicaram os médicos no texto. "O cimento pode vazar para o sistema venoso, endurecer e embolizar", acrescentaram, dizendo que foi isso o que aconteceu com o paciente.



Após os profissionais retirarem o objeto de dentro do corpo do homem, o coração dele foi reparado. O cimento já perfurava o átrio cardíaco direito e atravessava o pericárdio, além de ter perfurado o pulmão direito.

O paciente não teve complicações pós-operatórias e "estava quase recuperado" um mês após o procedimento.