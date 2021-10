Militares deitam em cacos de vidro para celebrar partido norte-coreano - Reprodução

Militares deitam em cacos de vidro para celebrar partido norte-coreanoReprodução

Publicado 14/10/2021 16:57

Pyong Yang - Em uma das ações para celebrar os 76 anos do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, sigla que comanda o país sob a ditadura de Kim Jong-un, militares fizeram demonstrações bizarras de força para a alegria do ditador e da alta cúpula da legenda.



KCTV FOOTAGE: Kim Jong Un, along with top officials including his sister Kim Yo Jong, watches shirtless soldiers performing:https://t.co/EAFxrzV8we pic.twitter.com/HJRePURfJl — NK NEWS (@nknewsorg) October 12, 2021

Em um vídeo divulgado pelo canal oficial do governo norte-coreano, soldados sem camisa aparecem quebrando blocos de concreto com a cabeça, puxando peso com uma corda no pescoço e até deitando em cima de cacos de vidro. Enquanto isso, políticos aplaudem as apresentações - inclusive Kim.

Coreia do Sul

O líder norte-coreano aproveitou o evento "Autodefesa 2021" para acusar a Coréia do Sul de tentar privar Pyongyang de seu direito ao desenvolvimento da defesa nacional. “Repito: a Coreia do Sul não é um alvo de nosso poder armado”, disse. “Não estamos fortalecendo nossa autodefesa nacional visando a Coreia do Sul", continuou.

Além da demonstração de força dos militares, houve também um show aéreo com fogos de artifício, bem como paraquedistas voando com bandeiras do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte.