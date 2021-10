Equipe de resgate empurra um veículo capotado e preso na lama - AFP

Publicado 17/10/2021 15:02

Ao menos 25 pessoas morreram em deslizamentos de terra e inundações provocadas por chuvas torrenciais no sudoeste da Índia, anunciaram as autoridades neste domingo, 17.

Os socorristas continuam procurando sobreviventes e o Exército transporta equipes de resgate pelo ar. No estado costeiro de Kerala, muitos habitantes ficaram ilhados pelas chuvas, que se intensificaram na sexta-feira à noite.

Até agora, foram encontrados 11 corpos no distrito de Idukki e outros 14 no de Kottayam, ambos afetados por deslizamentos e inundações repentinas, afirmaram as autoridades.

Milhares de pessoas foram evacuadas e ao menos 100 acampamentos humanitários foram montados, declarou neste domingo o chefe de governo de Kerala, Pinarayi Vijayan.

O Exército, a Marinha e a Aviação participam das operações de resgate. Até o momento, não se sabe o número de desaparecidos.

"Era meu sustento. Tudo foi levado", declarou um homem desesperado ao canal de televisão Manorama TV na cidade de Koottickal, em Kerala.

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi deu seus pêsames no Twitter e afirmou que as autoridades ajudariam os afetados pelo dilúvio.

O departamento indiano de meteorologia prevê que as chuvas torrenciais devem diminuir na segunda-feira, mas no norte da Índia alguns estados, como as regiões himalaias de Uttarakhand e Himachal Pradesh, sofrerão "chuvas fortes ou muito fortes" nos próximos dois ou três dias.

Em 2018, quase 500 pessoas morreram em Kerala nas piores inundações em quase um século.