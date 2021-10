Inventora alemã Rebecca Wess - Divulgação

Publicado 18/10/2021 17:50 | Atualizado 18/10/2021 17:54

Berlim - A inventora alemã Rebecca Wess recebeu o prêmio do James Dyson Awards, que reconhece os inventores mais promissores da atualidade, por desenvolver um equipamento que promete resolver uma das principais demandas femininas na atualidade: os efeitos colaterais dos anticoncepcionais no corpo da mulher.



O contraceptivo, que mais se parece um ultrassom, é utilizado diretamente em homens, e "banha" os testículos neutralizando os espermatozoides. Ao site UPI, ela afirmou que os espermatozoides são temporariamente paralisados em um processo rápido e indolor. A sensação na região é a de um banho morno.

O ultrassom teria que ser utilizado com intervalos de alguns meses. Ainda não há registros sobre efeitos colaterais adversos durante as pesquisas. O equipamento foi batizado de "COSO".



Como recompensa, ela faturou 45 mil dólares (R$ 250 mil). O próximo passo é tentar viabilizar a comercialização do produto.