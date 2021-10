É o segundo tiroteio no local apenas este mês - Reprodução/Grambling State

É o segundo tiroteio no local apenas este mês Reprodução/Grambling State

Publicado 18/10/2021 08:37 | Atualizado 18/10/2021 08:38

Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas em um ataque na Universidade Grambling State, em Luisiana, nos Estados Unidos. O caso acontece poucos dias depois de um outro ataque a tiros no mesmo local, que também deixou uma vítima fatal, informou a polícia.

Um estudante estava entre os feridos do ataque, neste domingo, 18, informou a polícia da Louisiana e uma pessoa se encontra hospitalizada em estado crítico.

A universidade informou no Twitter que um estudante está recebendo atendimento para ferimentos não fatais e que a pessoa morta não estava vinculada ao centro de ensino, historicamente frequentado por estudantes negros neste estado do sul do país.

Em 13 de outubro, um tiroteio no mesmo local matou um adolescente de 16 anos.