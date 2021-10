"Pelo menos uma em cada duas vacinas produzidas na Europa foi exportada", afirmou Ursula von der Leyen - Divulgação

"Pelo menos uma em cada duas vacinas produzidas na Europa foi exportada", afirmou Ursula von der Leyen Divulgação

Publicado 18/10/2021 08:16

A União Europeia (UE) já exportou mais de 1 bilhão de doses de vacina contra a covid-19 para cerca de 150 países nos últimos dez meses - disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta segunda-feira, 18.

"Claramente, a UE é o maior exportador de vacinas anticovid", afirmou Von der Leyen, em um comunicado.

Segundo ela, o bloco distribuiu "em torno de 87 milhões de doses para países de renda baixa e média por meio do mecanismo COVAX".

Von der Leyen antecipou que, nos próximos meses, a UE deve doar "pelo menos 500 milhões de doses aos países mais vulneráveis". A UE - acrescentou a funcionária alemã - sempre compartilhou as vacinas, "de forma justa", com o restante do mundo.

"Exportamos tanto quanto distribuímos para os cidadãos da UE. Pelo menos uma em cada duas vacinas produzidas na Europa foi exportada", informou.

Isso permitiu "a vacinação dos nossos cidadãos. E mais de 75% dos adultos na União Europeia estão agora totalmente vacinados", completou.

Em setembro, a UE anunciou que o mecanismo de controle de exportação de vacinas anticovid-19 será mantido em funcionamento até o final de dezembro, para garantir o abastecimento das campanhas de vacinação iniciadas no bloco.

Esse mecanismo de controle foi adotado pela UE em janeiro deste ano, em meio a uma dura controvérsia com o laboratório AstraZeneca. À época, esta empresa farmacêutica atrasou enormemente seu programa de entregas.

O dispositivo determina que uma exportação de vacinas anticovid-19 deve obter autorização do país de início da exportação. Esta decisão deve ser confirmada pela Comissão Europeia.

Países como Estados Unidos, Índia e África do Sul, assim como ONGs de todo mundo, defendem a suspensão temporária das patentes das vacinas. A UE se opõe e, em seu lugar, propõe o fortalecimento do mecanismo COVAX.