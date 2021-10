Colin Powell, George W .Bush e Donald Rumsfeld - AFP

Publicado 18/10/2021 13:53 | Atualizado 18/10/2021 13:55

Washington - O ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush, que teve Colin Powell como secretário de Estado, prestou homenagem ao diplomata e herói de guerra, que chamou de de "grande homem", que serviu a vários governos.

"Foi um grande servidor público desde que começou como soldado no Vietnã", afirmou Bush em um comunicado, no qual destaca que Powell foi "muito respeitado no país e no exterior".

Powell morreu nesta segunda-feira aos 84 anos, vítima de complicações da covid-19.

O atual secretário de Defesa americano, Llyod Austin, também, homenageou "um dos maiores líderes que já vimos", ao falar sobre Colin Powell, primeiro afro-americano a ocupar o posto de secretário de Estado do país.

"O mundo perdeu um de seus maiores homens. Perdi um grande amigo e um mentor", afirmou Austin durante uma viagem a Tbilisi, capital da Geórgia.