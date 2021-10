Navio da Marinha brasileira colide com ponte no Equador - Reprodução

Publicado 18/10/2021 20:55 | Atualizado 19/10/2021 08:43

Quito - O navio apelidado de "Cisne Branco", da Marinha, bateu em uma ponte de pedestres nesta segunda-feira (18). O incidente aconteceu no Equador e foi filmado e compartilhado nas redes sociais. Assista abaixo:

O Navio Veleiro Escola Cisne Branco da @marmilbr se esborrachou numa ponte no Equador. E assim vão nossas forças armadas. pic.twitter.com/uh86pvUT4J — Detetive Pikachu (@arrobaleatoria) October 18, 2021

Em nota, a Marinha do Equador disse que o incidente ocorreu na saída do rio Guayas e que prestou ajuda aos envolvidos. Não há informação sobre feridos e causas do acidente.



"A autoridade marítima nacional está trabalhando ativamente para proteger a vida humana e se pronunciará à medida que mais informações estiverem disponíveis", informou.



O "Cisne Branco" é uma embarcação que exerce "funções diplomáticas e de relações públicas". A Marinha ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.