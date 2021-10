Capital da Rússia, Moscou é o epicentro do surto de coronavírus no país - AFP

Capital da Rússia, Moscou é o epicentro do surto de coronavírus no paísAFP

Publicado 19/10/2021 13:36

A cidade de Moscou ordenou, nesta terça-feira (19), as primeiras restrições sanitárias desde o verão (inverno no Brasil), devido ao aumento de casos de covid-19.

Além disso, a maioria dos russos permanece não vacinada.

As autoridades da capital russa ordenaram que os maiores de 60 anos não vacinados permaneçam confinados de 25 de outubro a 25 de fevereiro e que pelo menos 30% dos funcionários das empresas trabalhem de casa. Também estendeu a vacinação obrigatória para 80% dos trabalhadores do setor de serviços.

A propagação da pandemia é tamanha que o Kremlin está considerando a possibilidade de ordenar uma semana de férias no final de outubro, para desacelerar o avanço da covid-19.

A Rússia e, em particular Moscou, principal foco do país, enfrentam uma nova onda do coronavírus desde o verão passado, impulsionada pela variante delta e por uma campanha de vacinação que não avança.

Nos últimos dias, o país vem batendo recordes de mortes diárias por covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.015 mortes, um número sem precedentes desde o início da pandemia.

Em Moscou, o número de infecções aumentou rapidamente desde meados de setembro e, hoje, está em cerca de 6 mil novos casos por dia, de acordo com dados oficiais. Em nível nacional, cerca de 33 mil casos são detectados a cada dia.