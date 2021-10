A polícia acredita que os pais "não viviam no apartamento há vários meses" - Reprodução

Publicado 25/10/2021 13:38

Três meninos "abandonados" há meses pelos pais foram encontrados em Houston, nos Estados Unidos, em um apartamento no qual também foi encontrado o corpo de uma quarta criança, anunciou o xerife local nesta segunda-feira, 25.



A polícia disse que encontrou a mãe dos meninos e seu companheiro no domingo, 24, à noite. Nesta fase da investigação, a polícia acredita que os pais "não viviam no apartamento há vários meses", tuitou o xerife do condado de Harris, que inclui Houston.



O mais velho dos três meninos, um jovem de 15 anos, disse à polícia "que seu irmão de 9 anos estava morto há um ano e que seu corpo estava no quarto ao lado do seu", afirmou o xerife Ed González.



A situação é "horrível, trágica" para esses três meninos que "viviam em condições bastante deploráveis", acrescentou o funcionário em coletiva de imprensa.



O menino mais velho "fazia o possível para cuidar dos outros", seus dois irmãos mais novos, de 7 e 10 anos, comentou.



Mas os dois mais jovens "pareciam estar desnutridos e mostravam sinais de lesões físicas".

Os três meninos foram levados ao hospital para serem examinados e tratados. A investigação, encomendada à polícia criminal e à unidade de abusos de menores, segue em andamento, disse González.