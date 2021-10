Funcionário vandaliza loja do Subway - Reprodução Youtube

Funcionário vandaliza loja do Subway Reprodução Youtube

Publicado 25/10/2021 15:36

Nova York - Um funcionário do Subway, um dos fast-foods mais famosos do mundo, foi demitido ao colocar ingredientes no vaso sanitário, pisar nos pães e vandalizar o estabelecimento em que trabalhava, em Providence, nos Estados Unidos. Segundo um vídeo gravado pelo homem, ele fez tudo isso para ficar famoso.



Jumanne Clary, funcionário da rede, divulgou vários vídeos em que mostrava as cenas de destruição do restaurante. Ele publicou em diversas redes sociais e ainda teve sua conta no Instagram desativada.

Há um mês trabalhando no Subway, ele também confessou ter furtado algumas bebidas e negou que tenha fornecido aos consumidores às comidas colocadas na privada.

Em um dos vídeos, Clary declarou que estava fazendo tudo isso para ter fama e que esperava que o vídeo fizesse sucesso. Com a repercussão do caso, ele foi demitido pela empresa na última semana, segundo a revista Newsweek.

A rede de fast-food se pronunciou e afirmou não tolerar as atitudes do ex-funcionário.

"A Subway e nossa rede de franqueados levam a saúde e a segurança alimentar muito a sério e não toleram qualquer comportamento que viole nossas políticas rígidas nessas áreas", disse um porta-voz do Subway.