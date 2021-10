Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson - AFP

Publicado 30/10/2021 10:57

A rainha Elizabeth II, colocada em repouso por pelo menos mais duas semanas por seus médicos, está "em muito boa forma", garantiu neste sábado (30) seu primeiro-ministro, Boris Johnson, à margem da cúpula do G20 em Roma.

"Falei com Sua Majestade e ela está em muito boa forma", declarou o chefe do Governo britânico em entrevista ao canal britânico Channel 4, mostrando-se tranquilizador sobre o estado de saúde da soberana de 95 anos.

"Ela só precisa seguir os conselhos de seus médicos e descansar um pouco", continuou Boris Johnson. "Acredito que todo o país envia seus votos a ela".

A rainha, que passou uma noite no hospital na semana passada para se submeter a "exames preliminares", nos termos do Palácio de Buckingham, precisou cancelar sua viagem à COP26 sobre o clima em Glasgow (Escócia, Reino Unido), poucos dias depois de desistir de um deslocamento à Irlanda do Norte.

A soberana deverá renunciar a qualquer viagem oficial por pelo menos mais duas semanas, segundo anunciou o Palácio de Buckingham na sexta-feira à noite.

Ela, porém, poderá continuar a realizar "tarefas leves", incluindo audiências por videoconferência, de acordo com o Palácio.

A rainha deve, portanto, cancelar sua participação no festival de 13 de novembro, que homenageia os soldados britânicos e da Commonwealth, mas "mantém sua firme intenção" de estar presente no evento que marca o Domingo da Lembrança, no dia seguinte, em Londres, especifica o comunicado real publicado na sexta.

Se ela não deposita uma coroa de flores ao pé do monumento desde 2017, sempre assiste à cerimônia da varanda do ministério das Relações Exteriores, recordou o Times neste sábado.

A rainha foi recomendada a descansar em 20 de outubro, um dia após uma recepção no Castelo de Windsor, onde apareceu conversando com seu primeiro-ministro Boris Johnson e o empresário americano Bill Gates.

Sua última aparição pública foi na quinta-feira, quando entregou, por videoconferência, a medalha de ouro da poesia ao poeta inglês David Constantine. Um vídeo de 24 segundos transmitido pelo Palácio a mostrou sorrindo, discutindo por meio de telas interpostas com o poeta.

Elizabeth II, cujo marido, o príncipe Philip, faleceu em abril passado aos 99 anos, foi vista recentemente andando com o apoio de uma bengala, algo que não acontecia desde 2004.