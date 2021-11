Joe Biden participou de sua primeira cúpula do G-20 como presidente dos Estados Unidos - AFP

Publicado 31/10/2021 18:12

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou novas medidas para aliviar os gargalos da cadeia de abastecimento que causam dificuldades globais, durante a cúpula do G20 com seus pares em Roma. O presidente realizou um encontro para discutir "a cadeia de abastecimento global com a União Europeia e 14 outros países com interesses semelhantes", disse a Casa Branca em um comunicado.



O objetivo era "promover uma maior cooperação internacional nos desafios da cadeia de abastecimento de curto prazo e considerar o fortalecimento e diversificação desse ecossistema no longo prazo, desde as matérias-primas aos produtos acabados, passando pela logística e distribuição", disse o governo dos Estados Unidos.



Rodeado por outros líderes mundiais presentes no G20, incluindo o primeiro-ministro indiano, o presidente da Coreia do Sul e o primeiro-ministro australiano, Biden disse a repórteres em Roma que boas condições de abastecimento eram fundamentais para "a maioria dos cidadãos".



O governo dos Estados Unidos enfrenta dificuldades de abastecimento global que, desde que as atividades foram reiniciadas, estão elevando os preços e alimentando temores de uma inflação maior do que o esperado.



Especificamente, anunciou fundos adicionais para assistência técnica a parceiros do México e da América Central para resolver gargalos de logística. Uma ordem executiva também será assinada para encurtar a cadeia de entrega de equipamentos militares e "responder mais rapidamente à escassez", afirmou Biden.



Além disso, uma cúpula internacional será realizada no próximo ano com empresas privadas, organizações e instituições trabalhistas, sob os olhares dos Estados Unidos, para promover a restauração da cadeia de abastecimento.