Presidente da Rússia, Vladimir Putin - AFP

Presidente da Rússia, Vladimir PutinAFP

Publicado 02/11/2021 14:32

O presidente russo Vladimir Putin recomendou nesta terça-feira (2) ao seu exército que use todas as tecnologias modernas, incluindo a inteligência artificial, para fortalecer seus drones militares, uma arma cada vez mais usada na ex-URSS.

Durante uma reunião com funcionários do Ministério da Defesa da Rússia, Putin disse que Moscou possui em seu arsenal "mais de 2 mil drones", segundo comentários publicados no site do Kremlin.

"Devemos priorizar isso, trabalhar intensamente, como foi o caso recentemente, considerando particularmente o uso da inteligência artificial e os últimos avanços em tecnologia e ciência", continuou o líder russo.

Segundo ele, nos conflitos armados recentes, os drones provaram sua eficácia e demonstraram os perigos possíveis contra a Rússia. Também mencionou os "ataques terroristas com veículos não tripulados" na Síria.

"Aprendemos como repelir esses ataques e estamos fazendo isso com eficácia", afirmou Putin, acrescentando que o exército russo deve avançar nesta área a partir de sua experiência e do que observa "ao seu redor".

A Rússia está desenvolvendo uma nova geração de armas promovidas como "invencíveis" por Vladimir Putin, como o míssil hipersônico Avangard, mas também fez anúncios relacionados ao desenvolvimento de drones, principalmente para suas exportações de armas.

Nos últimos anos, Turquia e Israel venderam drones a vários países da ex-URSS.

Na semana passada, Moscou expressou sua preocupação com o uso por parte de Kiev de um drone de ataque de fabricação turca contra os rebeldes pró-Rússia no leste do país.

O Kremlin considerou que o uso dessas armas poderia desestabilizar a situação no front.