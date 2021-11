Brasileiros vacinados com CoronaVac poderão entrar na Inglaterra sem passar por quarentena - Divulgação

Publicado 08/11/2021 20:12 | Atualizado 08/11/2021 20:24

Londres - Os brasileiros vacinados com CoronaVac, Sinopharm e Covaxin poderão entrar na Inglaterra sem passar por quarentena. O anúncio da medida foi feito nesta segunda-feira (8).

Antes da aplicação da medida, a Inglaterra não reconhecia as pessoas que receberam esses imunizantes como "completamente protegidos" e, por conta disso, era preciso cumprir um prazo de isolamento ao desembarcar no país.

No mês passado, o Brasil saiu da "lista vermelha" da Covid e com isso a quarentena obrigatória em hotéis do governo no território inglês deixou de ser obrigatória para viajantes brasileiros.