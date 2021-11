O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, durante a COP26 - Reprodução/ Youtube

Publicado 11/11/2021 13:43

As promessas dos países de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa "são vazias" se não acabarem com os combustíveis fósseis, declarou o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.

"As promessas soam vazias quando a indústria de combustíveis fósseis continua recebendo bilhões em subsídios (...) ou quando os países continuam construindo usinas a carvão", acrescentou em ato realizada duranto a COP26.

As negociações em Glasgow estão em um momento decisivo para a produção de um documento com novos compromissos contra as mudanças climáticas.

Guterres pediu aos quase 200 governos "que acelerem o passo e mostrem a ambição necessária".

"Não podemos nos contentar com o menor denominador comum", disse ele. "Sabemos o que temos que fazer", explicou.