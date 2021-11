Na capital de Uganda, a explosão perto do Parlamento incendiou veículos estacionados na área - AFP

Publicado 16/11/2021 09:23

Campala - Três pessoas morreram e 33 ficaram feridas nos dois atentados suicidas cometidos nesta terça-feira, 16, em Kampala, a capital de Uganda - informou a polícia local.

"Até o momento, 33 ficaram feridas e cinco se encontram em estado crítico", disse porta-voz policial Fred Enanga, em entrevista coletiva, acrescentando que três pessoas morreram nos ataques.

Ambas as ações foram classificadas pela polícia como "atentado", em dois novos episódios de uma série de ataques que atingiram o país recentemente.

"Podemos dizer que se trata de um ataque, e o que está sendo investigado é quem está por trás dessa ação", disse à AFP o vice-inspetor-geral da polícia, Edward Ochom.

"As explosões ocorreram perto da sede da polícia e perto da entrada do Parlamento, ambas no distrito de negócios", acrescentou.

A detonação perto da sede da polícia destruiu janelas, e a outra, perto do Parlamento, incendiou veículos estacionados na área, relatou o inspetor-geral.

"Implantamos uma equipe" no setor, disse à AFP a porta-voz da Cruz Vermelha de Uganda Irene Nakasiita.