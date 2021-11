Papa Francisco assina camisa de jogador; partida beneficente acontece neste domingo - AFP

Publicado 20/11/2021 14:45

Vaticano - O Papa Francisco, fã de futebol, se reuniu no sábado (20) com sacerdotes, migrantes, filhos de funcionários e guardas suíços que formam sua própria equipe para uma partida beneficente neste fim de semana promovendo a inclusão da comunidade cigana.

A equipe do Papa, "Fratelli tutti" (Todos os Irmãos), vai enfrentar os jogadores de um grupo croata, a Organização Mundial dos Ciganos, no domingo, no campo de treino do clube romano Lazio, com a arbitragem do jogador Ciro Immobile.

"Em campo também estará um jovem futebolista com síndrome de Down, membro das Olimpíadas Especiais e três imigrantes", disse o alto pontífice.

“Obrigado a todos por aceitarem fazer parte da 'equipe do Papa'. É uma equipe em que não existem barreiras e que faz da inclusão uma simples normalidade”, afirmou em um comunicado do Vaticano.

A partida visa angariar fundos, uma iniciativa da diocese de Roma, para promover a inclusão dos ciganos e outras pessoas vulneráveis.