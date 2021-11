Candidato esquerdista Gabriel Boric ganhou favoritismo para eleições presidenciais no Chile - AFP

Publicado 21/11/2021 20:44

Santiago - O ultradireitista José Antonio Kast lidera as eleições presidenciais do Chile neste domingo (21) com 28% dos votos, seguido do esquerdista Gabriel Boric, com 24%, e os dois vão disputar o segundo turno após a apuração de 49,62% dos votos, segundo o Serviço Eleitoral.

Com o resultado, os dois candidatos - com programas e conceitos antagônicos para o futuro do Chile - se enfrentarão no segundo turno de 19 de dezembro, pois nenhum deles superou os 50% dos votos para suceder o atual presidente, o conservador Sebastián Piñera.