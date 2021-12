Publicado 08/12/2021 12:31

Getty Não basta saber quantas ou quais mutações têm uma variante do vírus, saber o risco que representa é um fator determinante

Ômicron é a variante do coronavírus que apresenta mais mutações, por isso colocou o mundo em alerta.

Ela possui cerca de 50 mutações em comparação com o vírus original, das quais 26 são exclusivas dele.

Desde que foi detectada em 24 de novembro na África do Sul, os cientistas começaram uma corrida contra o tempo para descobrir se a ômicron (originalmente conhecida como B.1.1.529) é mais contagiosa, mais letal ou capaz de "driblar" o efeito das vacinas.

O que complica essa tarefa, porém, não é o número de mutações, nem as características de cada uma delas.

"Se uma variante tem mais mutações, isso não significa que seja mais perigosa, mais transmissível ou que tenha maior capacidade de evadir o efeito das vacinas", diz Ed Feil, professor de evolução microbiana da Universidade de Bath, na Inglaterra.

A chave para saber quais efeitos a variante terá, diz o especialista, é entender como suas mutações interagem entre si.

Esse processo é denominado epistasia (não confundir com epistaxe, o termo científico para o sangramento pelo nariz).

Getty Chave para saber quais efeitos variantes do coronavírus terão é entender como suas mutações interagem entre si

Entender como funciona a epistasia e quais são suas consequências é um verdadeiro desafio para os cientistas.

"Mesmo que entendamos o efeito das mutações individuais, isso não nos diz como essas mutações se comportarão quando ligadas entre si", diz Feil.

O que é epistasia e por que ela é essencial na luta contra a pandemia covid-19?

Interação de mutações

À medida que um vírus evolui, ele pode acumular um grupo de mutações que, por sua vez, podem criar uma variante.

Para detectar novas variantes, os cientistas rastreiam a sequência genômica do vírus.

Dessa forma, eles identificam quais partes de seu genoma estão mudando à medida que o patógeno é transmitido.

BBC

Algumas variantes, como a ômicron, são consideradas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como "variantes de preocupação" porque suas mutações lhes conferem potencial para serem mais contagiosas, causar doenças mais graves ou reduzir o efeito das vacinas.

Esse é o caso da gamma, por exemplo, detectada originalmente em Manaus, no Brasil.

Mas para saber se o vírus realmente possui alguma dessas habilidades, não basta identificar que alguma de suas mutações são capazes de produzir algum desses efeitos individualmente.

"A combinação de mutações pode ter efeitos que não podem ser necessariamente previstos ou explicados pelo efeito de uma mutação individual", diz Feil.

"Pode haver uma mutação que causa um efeito e outra mutação que causa outro, mas juntas podem ter um efeito completamente diferente."

Um exemplo disso é mencionado pelo biólogo evolucionista Jesse Bloom em um artigo recente no jornal americano The New York Times.

A variante alpha tem uma mutação chamada N501Y, que está associada à maior capacidade de infecção.

A variante delta não tem essa mutação e, no entanto, é mais contagiosa que a alpha, pois possui outras mutações que fortalecem sua transmissibilidade.

Para casos como esse, Feil diz que "o efeito de uma mutação individual depende de quais outras mutações estão no genoma do vírus".

Getty Variante ômicron foi detectada inicialmente na África do Sul

Difícil de prever

Da mesma forma, as mutações não têm efeito aditivo.

Por exemplo, se uma variante tem uma mutação que aumenta sua capacidade de transmissão em 10% e tem outra mutação que também aumenta sua capacidade de transmissão em 10%, isso não significa automaticamente que essa variante será 20% mais contagiosa.

BBC

Dependendo de como essas duas mutações interagem, ou seja, dependendo do tipo de epistasia entre elas, o vírus pode ser 40% mais contagioso.

Mas também pode acontecer que ambas as mutações se cancelem, tornando-se uma variante menos transmissível do que o esperado.

"A epistasia não torna necessariamente a situação mais perigosa, apenas torna incrivelmente difícil prever como o vírus se comportará", explica Feil.

No caso do coronavírus, diz Feil, pode ser que o vírus esteja passando por tantas mutações que pode estar chegando a um ponto em que se autodestrói.

Getty Coronavírus (em vermelho) se liga às células humanas (verde) por meio da proteína S (spike ou espícula)

"Mas essa é uma visão muito otimista", diz Feil com ceticismo.

"O efeito da epistasia pode fazer com que o vírus tome um novo rumo a qualquer momento."

Como exemplo, Feil menciona que grande parte da batalha contra o vírus tem se concentrado na proteína S (spike ou espícula) com a qual ele se liga às células humanas, mas é possível que algumas mutações em outras partes do vírus estejam influenciando seu comportamento.

"Ainda não sabemos como essas mutações vão interagir", diz o especialista.

Consequências da epistasia

A ômicron é particularmente difícil de decifrar porque o número de mutações que apresenta torna sua epistasia mais difícil de entender.

"Isso abre mais espaço evolutivo para isso", diz Feil, acrescentando que os pesquisadores também são forçados a observar combinações que não foram vistas antes.

Segundo o especialista, a sequência genômica do vírus pode nos enviar sinais de alerta ao detectar uma mutação perigosa, mas isso não é o suficiente.

"A sequência genética nos diz o que uma mutação pode fazer, mas não nos diz quais serão as consequências da combinação de mutações na variante", assinala Feil.

A chave é entender o que essas mutações podem alcançar interagindo umas com as outras.

Portanto, "vai demorar para saber do que a ômicron é realmente capaz", conclui o especialista.

