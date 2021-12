Willow Dunn e Mark Dunn - Reprodução

Publicado 08/12/2021 19:11

Uma menina de apenas 4 anos morreu de fome e foi devorada por ratos depois de seu pai, Mark Dunn, e a mulher dele, Shannon White, a abandonarem, na Austrália . A vítima, Willow Dunn, estava com feridas profundas e o rosto deformado quando foi encontrada pela polícia.



O crime teria ocorrido em 25 de maio, porém, detalhes do crime vieram a público somente nesta segunda-feira, 7, durante audiência de pré-julgamento do casal, que são acusados de assassinato e crueldade infantil.

A criança era portadora da Síndrome de Down e teria morrido dois dias antes de ser achada, como levantou o jornal The Mirror. Os paramédicos que a analisaram confirmaram que Willow teve o rosto devorado por ratos .



A autópsia mostrou também que a criança tinha sinais de pancreatite, geralmente causada por má nutrição ou desidratação crônica. O casal, responsável pelos cuidados de Willow, será julgado na Suprema Corte e estão em prisão preventiva.



As informações são do jornal Metrópoles*