Estudo aponta que AstraZeneca e Pfizer não induzem níveis suficientes de anticorpos neutralizantes contra a ÔmicronReprodução

Publicado 13/12/2021 19:08 | Atualizado 13/12/2021 19:11

Londres - As duas doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer não induzem níveis suficientes de anticorpos neutralizantes contra a Ômicron. Tal fato indica um provável aumento de infecções em pessoas previamente infectadas ou totalmente vacinadas. A conclusão faz parte de um estudo inédito realizado pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. As informações são do O Globo.

Durante a análise, os pesquisadores verificaram amostras de sangue de indivíduos que haviam recebido duas doses das vacinas Oxford-AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech. Os resultados mostraram que os títulos neutralizantes naqueles que receberam duas doses da AstraZeneca ficaram abaixo do limite detectável em todos, exceto um participante. Já nos que completaram o esquema vacinal com o imunizante da Pfizer, a queda foi de 29,8 vezes.

Com isso, a Ômicron tem o potencial de levar a uma nova onda de infecções, incluindo em pessoas já vacinadas. Entretanto, por outro lado, ainda não há evidências de que isso possa levar a mais infecções graves, hospitalizações ou mortes neste grupo.