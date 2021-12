Pela primeira vez, sonsa entra na atmosfera do Sol - Reprodução

Pela primeira vez, sonsa entra na atmosfera do SolReprodução

Publicado 15/12/2021 16:44

Uma sonda espacial encostou oficialmente no Sol pela primeira vez na história, de acordo com o anunciou a agência espacial americana (Nasa) nesta terça-feira, 15. A Parker Solar Probe, lançada em 2018, fez uma viagem pela camada mais externa da atmosfera do Sol, conhecida como coroa.

Segundo informações do Globo, a Nasa informou que a sonda entrou em uma região onde os campos magnéticos são suficientemente fortes para dominar o movimento das partículas energéticas. Os resultados foram publicados na revista científica Physical Review Letters e aceitos para publicação no periódico Astrophysical Journal.

"Ao voar tão próximo do Sol, a Parker Solar Probe detectou condições na corona que antes não podíamos", afirmou, citado em comunicado, o astrofísico da NASA Nour Raouafi, acrescentando que foi possível ver a sonda a circular "através de estruturas coronais que podem ser observadas durante um eclipse solar total".



Os cientistas disseram que a sonda voou pela coroa em abril em meio à oitava aproximação da espaçonave ao Sol. Os pesquisadores informaram ainda que demoraram meses para obter os dados de volta e depois confirmá-los.