Publicado 18/12/2021 16:06

Berlim - A modelo alemã Alena Yildiz, de 21 anos, foi desconvidada de um casamento após ficar "muito bonita" na prova do vestido, escolhido pela própria noiva.

Depois do ocorrido, Yildiz usou seu perfil no Instagram para desabafar sobre o caso. "Elegância é rejeitada", escreveu ela nas legendas da fotos em que aparece com o tal vestido.

Após o desabafo, Yildiz, que tem o sobrenome de origem turca, ganhou milhares de seguidores nas redes sociais.

Os novos fãs a compararam com cantora americana Ariana Grande e disseram que a noiva nunca quis Alena no casamento e que o vestido foi apenas um pretexto.