Os quatro irmãos mortos em incêndio em Londres Reprodução Twitter

Publicado 17/12/2021 18:09

Londres - Quatro crianças morreram nesta quinta-feira (16) em um incêndio na casa de um bairro da periferia sul de Londres, informaram a polícia e o corpo de bombeiros da capital britânica.

Por enquanto, a causa da tragédia ocorrida no distrito de Sutton é "desconhecida" e "será objeto de uma investigação", informou em um comunicado Rob Sheperd, encarregado da Scotland Yard.

Segundo os bombeiros, as primeiras equipes que chegaram ao local se depararam com um "fogo intenso" em todo o andar térreo do imóvel.

Mesmo assim, conseguiram entrar e retirar as quatro crianças, que receberam reanimação cardiopulmonar antes de serem levadas a dois hospitais, onde foram declaradas mortas.

A polícia suspeita que os quatro menores eram da mesma família e informou que não realizou nenhuma prisão relacionada com o caso.

Cerca de 60 bombeiros foram mobilizados para combater o incêndio, do qual foram avisados às 18h55 locais (15h55 de Brasília).

"É um incidente que deixou a todos abalados, com uma profunda tristeza", disse o chefe dos bombeiros londrinos, Andy Roe.