A vacinação é o melhor modo de se proteger contra as variantes do coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Publicado 19/12/2021 14:37

Os países membros da União Europeia receberão 20 milhões de doses adicionais da vacina da Pfizer-BioNTech nos primeiros três meses de 2022 para lidar com a variante ômicron, informou a Comissão Europeia neste domingo, 19.

A Europa enfrenta uma nova onda de casos de covid-19 devido à variante ômicron, detectada no início de novembro na África do Sul e altamente contagiosa. Muitos países estão intensificando as campanhas de vacinação e impondo novamente restrições às viagens para tentar conter o aumento exponencial das infecções.

Os Estados-Membros receberão 5 milhões de doses adicionais da vacina Pfizer-BioNTech em janeiro, 5 milhões em fevereiro e 10 milhões em março, disse a Comissão em um comunicado.

“Essas doses se somam às 195 milhões de doses já programadas da Pfizer-BioNTech, elevando o número total de entregas no primeiro trimestre para 215 milhões”, acrescentou o órgão executivo da União Europeia.

A vacinação completa e as doses de reforço são "agora mais urgentes do que nunca", devido ao "aumento rápido projetado de infecções devido à variante ômicron", disse a Comissão.

No total, a UE deve receber 650 milhões de doses de vacinas da Pfizer-BioNTech em 2022. A variante foi detectada em cerca de 80 países e está avançando rapidamente na Europa, onde pode se tornar dominante em meados de janeiro, de acordo com a Comissão Europeia.