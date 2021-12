Kaczynski também criticou o Tribunal de Justiça da União Europeia - AFP

Kaczynski também criticou o Tribunal de Justiça da União EuropeiaAFP

Publicado 24/12/2021 22:01

Varsóvia - O vice-primeiro-ministro do governo nacionalista polonês, Jaroslaw Kaczynski, acusou a Alemanha de querer transformar a União Europeia (UE) em um 'IV Reich' federalista.

"Há países que não estão entusiasmados com a perspectiva de construir um IV Reich alemão sobre a base da UE", declarou ao jornal polonês de extrema-direita 'GPC'.

Para Kaczynski, que também é presidente do Partido Lei e Justiça (PiS), o termo 'IV Reich' alemão não tem nada de negativo, pois não se refere ao III Reich (o regime nazista), e sim ao Sacro Império Romano-Germânico.

Durante a recente visita do novo chanceler alemão, Olaf Scholz, a Polônia, o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki apresentou o conceito de "Europa de nações soberanas", defendido por seu governo.

Kaczynski também criticou o Tribunal de Justiça da UE (TJUE), que considera um "instrumento básico" para impor as ideias federalistas.

"Se nós, poloneses concordássemos com esse tipo de submissão moderna, eles nos humilhariam de muitas maneiras", acrescentou.

Influenciado pelo poder do PiS, o Tribunal Constitucional polonês contestou em junho a autoridade do TJUE, e em outubro questionou a primazia do direito europeu sobre o polonês.