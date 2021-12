Rainha Elizabeth II prestou uma homenagem comovente a seu falecido marido, o príncipe Philip - AFP

Publicado 25/12/2021 13:32

Londres - A rainha Elizabeth II prestou uma homenagem comovente a seu falecido marido, o príncipe Philip, em sua mensagem de Natal.

"O Natal pode ser difícil para aqueles que perderam entes queridos. Este ano, especialmente, eu entendo o porquê", declarou a rainha, em uma mensagem gravada no castelo de Windsor.

Elizabeth II estava com um vestido vermelho, sentada ao lado de uma fotografia de 2007 em que ela e o marido olham um para o outro e sorriem, uma imagem feita durante as bodas de diamante (60 anos de matrimônio). Também estava com o broche de safira em forma de crisântemo que usou durante sua lua de mel em 1947.

A rainha, de 95 anos, afirmou que encontrou "muito consolo" com as várias homenagens que recebeu após a morte do duque de Edimburgo em abril, aos 99 anos.

A rainha da Inglaterra, que falou com ternura sobre o homem com quem foi casada durante 73 anos, elogiou seu "senso de dever, curiosidade intelectual e capacidade de se divertir em qualquer situação".

"Aquele brilho travesso e inquisitivo era tão brilhante no final como quando eu o vi pela primeira vez", acrescentou.

"Mas, por mais que eu e minha família sintamos saudades dele, sei que ele gostaria que nós aproveitássemos o Natal", afirmou a rainha, ao mesmo tempo que insistiu na "felicidade" da festa "apesar de faltar um sorriso familiar".

O ano de 2021 foi difícil para a soberana, que perdeu o marido e teve que desistir de participar em vários eventos depois que os médicos recomendaram repouso. Ela passou uma noite no hospital em outubro, por motivos nunca explicados.

As primeiras festas de fim de ano sem o marido, que ela chamou de sua "rocha", são ainda mais tristes com o rápido aumento de casos de covid-19 no Reino Unido.

Depois de cancelar o tradicional almoço prévio ao Natal, Elizabeth II também teve que renunciar às festas em Sandringham, leste da Inglaterra, e permaneceu no castelo de Windsor, perto de Londres.