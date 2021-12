Telescópio foi a bordo do foguete Ariane 5 - AFP

Telescópio foi a bordo do foguete Ariane 5AFP

Publicado 25/12/2021 13:42

O Telescópio Espacial James Webb, uma revolução na observação do universo que os astrônomos de todo o mundo esperam há trinta anos, decolou com sucesso no sábado às 12h20 GMT (9h20 no horário de Brasília) a bordo de um foguete Ariane 5, e ficará a 1,5 milhão de quilômetros da Terra.



"Boa separação do telescópio Webb, vai Webb", anunciou Jean-Luc Voyer da base espacial de Kurú (Guiana Francesa).



A parte superior do foguete Ariane lançou o telescópio após 27 minutos de voo, que agora levará um mês para atingir seu ponto de observação, a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra.



O maior telescópio já enviado ao espaço orbitará o Sol a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra com a ambiciosa missão de responder a duas perguntas fundamentais para a humanidade: de onde viemos? Estamos sozinhos no universo?



Sua potência deve lhe permitir observar até a "aurora cósmica", momento em que as primeiras galáxias começaram a iluminar o universo após o Big Bang, há 13,8 bilhões de anos.



Também deve ajudar a entender a formação de estrelas e galáxias e observar exoplanetas para que os astrônomos descubram mais sobre eles e, eventualmente, possam identificar outros como a Terra no futuro.



James Webb seguirá os passos do telescópio Hubble, que revolucionou a observação do universo. Foi graças a ele que os cientistas descobriram a existência de um buraco negro no centro de todas as galáxias e de vapor d'água em torno dos exoplanetas.

Origens do Universo



Concebido pela Nasa após o lançamento do Hubble em 1990 e construído a partir de 2003, em colaboração com as agências espaciais europeias ESA e CSA canadense, o James Webb se distingue em mais de um aspecto.



O tamanho de seu espelho, de 6,5 metros de diâmetro, dá a ele três vezes mais área de superfície e sete vezes mais sensibilidade, o suficiente para detectar o sinal térmico de uma abelha na lua. Outra diferença é seu modo de observação.



O Hubble examina o espaço através da luz visível, mas James Webb se aventura em um comprimento de onda que escapa do olho humano: o infravermelho próximo e médio, uma radiação que emite naturalmente todos os tipos de corpos, de estrelas a humanos ou flores.



Essa luz será estudada por quatro instrumentos, equipados com processadores de imagem e espectrômetros. Seu desenvolvimento mobilizou uma multidão de engenheiros e cientistas liderados por laboratórios e indústrias americanas e europeias.



Graças a isso, "olhando para os mesmos objetos (como no Hubble), veremos coisas novas", explicou em Paris o astrônomo Pierre Ferruit, um dos cientistas responsáveis pelo telescópio da ESA.



Entre elas, estão as primeiras galáxias e as jovens colônias de estrelas, que crescem camufladas por nuvens de poeira, e até mesmo a atmosfera de exoplanetas.



Uma condição essencial para o bom funcionamento do James Webb é uma temperatura ambiente tão baixa que não complique a análise da luz. Se orbitasse a 600 km da Terra como o Hubble, o novo telescópio ficaria inutilizável, aquecido pelo Sol e seu reflexo na Terra e na Lua.



Por isso, fará uma viagem a 1,5 milhão de quilômetros de nosso planeta, protegido da radiação solar por um escudo térmico que dissipará o calor e reduzirá a temperatura (que é de 80º C) para -233º C.



Difícil implantação



Mas antes de chegar lá, a máquina deve ser implantada sem falhas, com uma série de operações envolvendo, por exemplo, 140 mecanismos de abertura, 400 polias e quase 400 metros de cabos apenas para a blindagem de proteção.



E o fato é que o telescópio, com 12 metros de altura e um guarda-sol do tamanho de uma quadra de tênis, teve que ser dobrado para ser colocado na espaçonave Ariane 5.



O encapsulamento foi feito com guia a laser para evitar danos ao instrumento, que custou quase 10 bilhões de dólares para ser desenvolvido.



Durante essas manobras, a Nasa impôs medidas draconianas de limpeza para evitar qualquer contaminação do espelho do telescópio, por partículas ou simplesmente pelo sopro de um operador.



Além disso, a sobrecapa de Ariane foi equipada com um sistema de despressurização sob medida para evitar que uma mudança de pressão danificasse o telescópio ao se separar do ônibus espacial, a uma altitude de 120 km.



"Para um cliente excepcional, medidas excepcionais", disse um funcionário da ESA em Kourou na quinta-feira.



Após 27 minutos do lançamento, será conhecido se a fase de propulsão do voo se desenvolveu corretamente, o que fortalecerá ainda mais a cooperação entre a Nasa e seus parceiros europeus.



No espaço, "uma forte cooperação é essencial para alcançar grandes feitos", disseram funcionários de ambas as agências em Kourou. Levará semanas para ver se o telescópio está pronto para funcionar.



E sua exploração mais profunda não deve começar antes de junho.