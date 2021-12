Rainha Elizabeth - BUCKINGHAM PALACE / AFP

Publicado 25/12/2021 17:17 | Atualizado 25/12/2021 17:37

Londres - Um homem armado de 19 anos foi preso, na manhã deste sábado, 25, depois de tentar invadir o Castelo de Windsor, na Inglaterra, onde a rainha Elizabeth II está passando o Natal com a família. De acordo com a polícia inglesa, ele não chegou a entrar em nenhum edifício da propriedade.

"O homem foi preso sob suspeita de violação ou invasão de um local protegido e posse de uma arma ofensiva. Ele permanece sob custódia neste momento", disse a superintendente da polícia de Thames Valley, Rebecca Mears.



Homenagem a príncipe Philip

Em sua mensagem de Natal, a monarca, de 95 anos, prestou uma homenagem comovente a seu falecido marido , o príncipe Philip. "O Natal pode ser difícil para aqueles que perderam entes queridos. Este ano, especialmente, eu entendo o porquê", declarou a rainha, em uma mensagem gravada no Castelo de Windsor.

Elizabeth II estava com um vestido vermelho, sentada ao lado de uma fotografia de 2007 em que ela e o marido olham um para o outro e sorriem, uma imagem feita durante as bodas de diamante (60 anos de matrimônio). Também estava com o broche de safira em forma de crisântemo que usou durante sua lua de mel em 1947.

A rainha afirmou que encontrou "muito consolo" com as várias homenagens que recebeu após a morte do duque de Edimburgo em abril, aos 99 anos.

*Com informações da AFP